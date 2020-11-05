الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

الحجاوي يتوقع ذروة كورونا في الأردن

دراسة قرارات هامة نتيجة لتفشي كورونا بالمملكة

الأمانة للوكيل: نحو مليون مركبة ونصف تسير في عمان يوميا - فيديو

الأرصاد للوكيل : المملكة ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي - فيديو

بايدن يتعهّد بالانضمام مجدّداً لاتّفاق باريس المناخي

الخارجية تغلق مبناها اليوم بسبب إصابة موظفين بكورونا

الخارجية تكشف تفاصيل مصرع أردنية وطفلها في أميركا

انتهاء صرف سلف متقاعدي الضمان اليوم

الصحة : إجراء جديد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الأشغال العامة للمواطنين : ندعوكم للحيطة والحذر




الخميس، 05-11-2020 12:20 م

طريقة الرد على رسائل واتساب بدون إظهار اتصالك بالإنترنت

1-1203389


الوكيل الإخباري _ يسعى تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب لتقديم أحدث التقنيات لجذب أكبر عدد من المستخدمين، فى ظل المنافسة الشرسة مع تطبيقات أخرى شهيرة.

حيث يتلقي الكثير من الاشخاص العديد من الرسائل غير المقروءة، والتي يصعب الرد عليها في نفس الوقت لأسباب عدة، إلا أنه من خلال خطوات سهلة يمكنك الرد على هذه الرسائل أو مشاهدتها فقط وأنت أوفلاين، أي بدون اتصال هاتفك بالإنترنت.

اضافة اعلان
 

وهذا ما يعني تعطيل العلامة الزرقاء، وذلك من خيار didn’t see your message، أو missed your message، من إعدادات الخصوصية الخاصة بالتطبيق.


ومن الجدير بالذكر ان هذه الطريقة تعمل بشكل جيد إذا كنت تريد الرد على الرسائل فقط، وعدم مشاهدة أي محتوى من الصور والفيديو، لتظهر في وضع offline، وهنا بمنتهي السهولة بالضغط على إشعار الرسالة وكتابة ردك بعد الضغط على كلمة عرض view، ثم الرد reply وهو نفس الأمر .

بينما إذا كنت تريد إرسال رسالة بمحتوى صور وفيديو دون الظهور أونلاين، عليك تفعيل وضع الطيران وأرسل المحتوى مصحوبًا بالرسالة النصية، ثم أعد تشغيل اتصالك بالإنترنت من جديد، وبالتالي يمكنك مراسلة جهات اتصالك المفضلة دون الظهور أنك متصل بالإنترنت.

أما إذا كنت متصلًا بالإنترنت من خلال واي فاي يجب اتباع الخطوات التالية :

لـ أندرويد:
- اختر Settings.
- اذهب إلى  Manage Apps أو Installed apps.
- افتح تطبيق WhatsApp، اختر  Data Usage.
- قم بايقاف عمل حزم إنترنت الهاتف، أو الواي فاي.

- امسح WhatsApp من آخر التطبيقات المستخدمة.


لـ آيفون:
- اذهب للإعدادات Setting و اختر WhatsApp.
- افتح التطبيق وقم بإلغاء الإنترنت من حزمة تشغيل الهاتف، وتحديث التطبيق في الخلفية.
- امسح واتساب من آخر التطبيقات المستخدمة.

 

المصدر : صدى البلد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_6_19_4_56_37_487

ميزات خفية في جوجل كروم يجهلها الكثير .. تعرف عليها

image_15749953301464954507

تركيا تفرض غرامة مالية على شبكات التواصل الاجتماعي

15cab8a8b9e23d8c11baaf73a0193525

تحديث جديد لتطبيق سناب شات يثير جدل واسع

102-201513-robots-topple-microsoft-news-editor_700x400

مايكروسوفت تخطط لزيادة الحد الأقصى للاجتماعات بـTeams إلى 1000 مشارك

000_1NG84A

تويتر يعتبر إحدى تغريدات ترامب مضللة

arabstoday-Twitter

تويتر.. وسائل إعلام محددة لنشر نتائج الانتخابات الأمريكية

أخبار متعلقة
202004011148364836

واتسآب يطرح ميزة جديدة تسهل حذف الملفات والصور

image

تجنب ميزة الرسائل الجديدة في واتساب!

WhatsApp-chat-service

واتسآب يكشف عن أهم ميزة في العام لجميع المستخدمين

881785

استخدامه بمقابل مادي.. واتساب يؤكد فرض رسوم على مستخدميه

2018_11_12_1_54_17_892

كيفية استرجاع رسالة تم حذفها من واتساب

1-1203389

واتساب يطرح ميزة تمكنك من الحفاظ على مساحة التخزين بهاتفك