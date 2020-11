طريقة الرد على رسائل واتساب بدون إظهار اتصالك بالإنترنت

الوكيل الإخباري _ يسعى تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب لتقديم أحدث التقنيات لجذب أكبر عدد من المستخدمين، فى ظل المنافسة الشرسة مع تطبيقات أخرى شهيرة.



حيث يتلقي الكثير من الاشخاص العديد من الرسائل غير المقروءة، والتي يصعب الرد عليها في نفس الوقت لأسباب عدة، إلا أنه من خلال خطوات سهلة يمكنك الرد على هذه الرسائل أو مشاهدتها فقط وأنت أوفلاين، أي بدون اتصال هاتفك بالإنترنت.

وهذا ما يعني تعطيل العلامة الزرقاء، وذلك من خيار didn’t see your message، أو missed your message، من إعدادات الخصوصية الخاصة بالتطبيق.





ومن الجدير بالذكر ان هذه الطريقة تعمل بشكل جيد إذا كنت تريد الرد على الرسائل فقط، وعدم مشاهدة أي محتوى من الصور والفيديو، لتظهر في وضع offline، وهنا بمنتهي السهولة بالضغط على إشعار الرسالة وكتابة ردك بعد الضغط على كلمة عرض view، ثم الرد reply وهو نفس الأمر .



بينما إذا كنت تريد إرسال رسالة بمحتوى صور وفيديو دون الظهور أونلاين، عليك تفعيل وضع الطيران وأرسل المحتوى مصحوبًا بالرسالة النصية، ثم أعد تشغيل اتصالك بالإنترنت من جديد، وبالتالي يمكنك مراسلة جهات اتصالك المفضلة دون الظهور أنك متصل بالإنترنت.



أما إذا كنت متصلًا بالإنترنت من خلال واي فاي يجب اتباع الخطوات التالية :



لـ أندرويد:

- اختر Settings.

- اذهب إلى Manage Apps أو Installed apps.

- افتح تطبيق WhatsApp، اختر Data Usage.

- قم بايقاف عمل حزم إنترنت الهاتف، أو الواي فاي.

- امسح WhatsApp من آخر التطبيقات المستخدمة.





لـ آيفون:

- اذهب للإعدادات Setting و اختر WhatsApp.

- افتح التطبيق وقم بإلغاء الإنترنت من حزمة تشغيل الهاتف، وتحديث التطبيق في الخلفية.

- امسح واتساب من آخر التطبيقات المستخدمة.

المصدر : صدى البلد

