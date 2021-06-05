طريقة سهلة لإعادة تعيين كلمة مرور سناب شات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني

الوكيل الإخباري - تحتاج إلى رقم الهاتف الذي قمت بتسجيل حساب سناب شات به أو البريد الإلكتروني حتى تعيد تعيين كلمة المرور.



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ولذلك فإن أفضل طريقة لإعادة تعيين كلمة مرور سناب شات هي استخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ويمكنك أيضاً البحث في كلمات المرور المخزنة في هاتفك أو حاسبك.

إعادة تعيين كلمة المرور عبر رقم الهاتف:



يجب أن تستخدم نفس رقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل به، ويجب أن تستطيع الوصول إلى هذا الرقم لأن سناب شات يرسل رسالة تأكيدية على هاتفك.



وحتى تتمكن من إعادة تعيين كلمة المرور اتبع الخطوات التالية:

1 - يمكنك التوجه إلى تطبيق سناب شات أو الموقع، ثم الضغط على اختيار فقدت كلمة المرور.

2- وبعد ذلك تظهر لك رسالة تسألك إن كنت تريد إعادة تعيين كلمة المرور عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

3- وعندما تقوم بالضغط على اختيار الهاتف، فإن التطبيق يسألك عن رقم الهاتف المسجل، وبعد أن تدخل رقم الهاتف ثم تضغط على متابعة تظهر لك الرسالة التالية.

4 - وهنا يجب أن تختار بين الحصول على رسالة بالرمز البريدي أو الحصول على مكالمة هاتف.

5 - وفي الصفحة التالية يطلب منك التطبيق إدخال الكود السداسي الذي وصل إلى هاتفك، قم بادخاله وبعد ذلك قم بوضع كلمة مرور جديدة.



إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني:

1-تستطيع إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني عبر الضغط على نسيان كلمة المرور، ولكن بدلًا من اختيار رقم الهاتف قم بإختيار البريد الإلكتروني.

2-وبعد ذلك يطلب منك التطبيق إدخال البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به في المنصة، ثم قم بالضغط على زر المتابعة.

3-وعندما تصلك رسالة البريد الإلكتروني التي تحتوي على رابط تغيير كلمة المرور قم بالضغط عليه، وبعد ذلك يطلب منك التطبيق إعادة إدخال كلمة المرور الجديدة.



هل يمكن استعادة كلمة المرور دون رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني؟



لا توجد طريقة واضحة أو مباشرة لاستعادة كلمة المرور دون رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.



وهذا لأن سناب شات يحاول تأمين حسابات المستخدمين عبر التأكد من الهوية.

ولكن يمكنك التحدث مع موظفي خدمة العملاء فربما يتمكنوا من إعادة تعيين كلمة المرور لك، ولكن على الأرجح فإنهم يرفضون هذا الأمر.



ولذا يكون الحل الأفضل هو محاولة الوصول إلى البريد الإلكتروني أو محاولة تذكره.



وذلك عن طريق البحث في صناديق الوارد عن رسالة من سناب شات.



أو محاولة تذكر رقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل به في أول مرة، وهذا يكون أسهل لأننا جميعًا نتذكر جميع أرقام هواتفنا.





المصدر- البوابة العربية للأخبار التقنية



















