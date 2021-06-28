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الإثنين، 28-06-2021 11:39 ص

كيفية السيطرة على فيروس الفدية

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الوكيل الإخباري - يعتبر فيروس الفدية أحد أخطر الفيروسات التي تهاجم حواسيب الشركات و خوادمها، وهذا لأنه يصل إلى ملفات الشركة الهامة والسرية.

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وقد رأينا الكثير من الإصابات بهجوم فيروس الفدية حديثًا مثل الهجوم على إحدى شركات آبل والكثير من الشركات الأخرى.

 

عزل الأجهزة المصابة وإغلاقها
تعتبر هذه أهم خطوة للسيطرة على إصابة فيروس الفدية، وذلك لأنك تمنع الإصابة من الإنتشار في باقي أجهزة الشركة. 

قد تكون الإصابة صغيرة أو في بعض الأجهزة الغير حيوية، ولذلك يجب أن تفصل هذه الأجهزة من الشبكة وأن تمنع الإصابة من الإنتشار.

استخدام خطة الشركة الاحتياطية
يجب أن تمتلك كل شركة خطة إحتياطية في حالة الإصابة بالفيروس وتسرب بيانات الشركة الهامة والحساسة. 
وتشمل هذه الخطة طريقة استعادة البيانات الهامة واحتواء عملية التسريب والسيطرة عليها، وهذا حتى لا تستجيب لمطالب المخترقين. 

 

تبليغ السلطات المختصة
قد لا ترغب الشركات في تبليغ السلطات المختصة بالهجوم، ولكن تعتبر هذه الخطوة الأولى لحماية الشركة والمستثمرين.

 

استعادة النسخ الاحتياطية
إذا تأثرت الأنظمة العاملة للشركة بهذا الهجوم فيجب عليك اعادتها للعمل حتى تقلل الخسائر، حيث لا يمكن أن تنتظر انتهاء مدة التحذير.

 

تحديث الأنظمة والتغلب على الثغرات
بعد أن تنتهي من التعامل مع هذا الهجوم يجب أن تحدد مصدر العدوى، وكيف تمت إصابة أجهزتك.
ثم تبدأ في معالجة الأسباب التي أدت للاختراق عبر الاستثمار في حلول أمان أفضل أو تثقيف العاملين لديك بالمخاطر الإلكترونية.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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