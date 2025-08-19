الأردن مستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(158) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة إلى (371) إنزالاً، لتبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني نحو (778) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.
