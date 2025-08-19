الأردن مستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة.

اضافة اعلان

شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، وطائرات من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، سنغافورا بالإضافة إلى اندونسيا، حيث تم إسقاط نحو (85) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.