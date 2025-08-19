العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية صرح للاستقرار ومشعل لمسيرة النهضة والتحديث والحرية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى نموذجاً في الاستقرار السياسي والصلابة الوطنية، ومنارة للتحديث والإصلاح في المنطقة، وصوتاً عالياً في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



جاء ذلك خلال استقبال العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وفدين من أبناء عشيرة السعود الثوابية (عيال داود) من محافظتي المفرق ومأدبا والبادية الشمالية، ومن أعضاء مبادرة "اترك أثراً".



وقال العيسوي إن جلالة الملك أرسى منذ تسلمه سلطاته الدستورية مشروعاً إصلاحياً شاملاً يرتكز على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بهدف بناء دولة عصرية قوية قادرة على مواجهة التحديات.



وبين أن الشباب كانوا وما زالوا محور هذه المسيرة، مشيرا إلى أن إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إعادة تفعيل خدمة العلم يمثل خطوة محورية لترجمة الرؤى الملكية في تمكين الشباب وتعزيز روح الانتماء والانضباط لديهم.

