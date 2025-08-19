العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية صرح للاستقرار ومشعل لمسيرة النهضة والتحديث والحرية

جاء ذلك خلال استقبال العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، وفدين من أبناء عشيرة السعود الثوابية (عيال داود) من محافظتي المفرق ومأدبا والبادية الشمالية، ومن أعضاء مبادرة "اترك أثراً".
وقال العيسوي إن جلالة الملك أرسى منذ تسلمه سلطاته الدستورية مشروعاً إصلاحياً شاملاً يرتكز على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بهدف بناء دولة عصرية قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وبين أن الشباب كانوا وما زالوا محور هذه المسيرة، مشيرا إلى أن إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إعادة تفعيل خدمة العلم يمثل خطوة محورية لترجمة الرؤى الملكية في تمكين الشباب وتعزيز روح الانتماء والانضباط لديهم.
وقالوا إن مسيرة الأردن بقيادة جلالته كانت ولا تزال عنوان قوة وصلابة، مؤكدين أن مواقف الملك في الدفاع عن فلسطين والقدس تبعث الفخر في نفوس الأردنيين جميعاً، مشيرين إلى جهود جلالة الملك ومواقف الأردن لمساندة الاشقاء في غزة في ظل ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم، وأن الأردن سيبقى شريان الحياة لغزة وأهلها.
وأضاف المتحدثون أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة، وأنهم على الدوام كانوا السند الحقيقي للعرش الهاشمي، متمسكين بقيم الولاء والانتماء، ومعتبرين أن هذه العلاقة بين القيادة والشعب ليست علاقة سياسية عابرة، بل علاقة متجذّرة تضرب جذورها في ضمير الوطن.
