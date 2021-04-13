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الثلاثاء، 13-04-2021 03:55 م

مايكروسوفت تشتري شركة مقابل 16 مليار دولار لتعميق تقنيات الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الاخباري - قالت "مايكروسوفت"، يوم امس الاثنين، إنها ستشتري شركة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكلام "Nuance Communications" مقابل 16 مليار دولار، في الوقت الذي تبني فيه إستراتيجيتها السحابية لعملاء الرعاية الصحية والشركات.

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تأتي الصفقة بعد أن دخلت الشركتان في شراكة عام 2019 لأتمتة العمل الإداري السريري، وفي الوقت الذي تحاول "مايكروسوفت" توسيع ريادتها في الحلول السحابية العمودية في الصناعات الرئيسية بما في ذلك الرعاية الصحية.

 

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" في لقاء مع المستثمرين إن "هذا الاستحواذ يضع تقنيتنا مباشرة في حلقة الطبيب والمريض، وهو أمر أساسي لجميع خدمات الرعاية الصحية".


وأضاف أن الصفقة ستؤدي أيضا إلى توسيع ريادة شركته في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن البيومتري.


يمثل عرض "مايكروسوفت" البالغ 56 دولارا للسهم علاوة قدرها 22.86% على أحدث سعر لقيمة سهم "نوانس".


شركة "نوانس"، معروفة بريادتها في مجال تقنية الكلام والمساعدة في إطلاق مساعد "آبل" الافتراضي "سيري"، وتضاعف جهودها في مجال الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

 

سبوتنيك

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