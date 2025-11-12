وضع التصفح المتخفي.. خصوصية كاملة أم اسم مضلل؟

الوكيل الإخباري- يظن كثيرون أن استخدام وضع التصفح المتخفي في المتصفحات مثل Incognito في "غوغل كروم" يجعل نشاطهم الإلكتروني غير قابل للتتبع، لكن الواقع مختلف تمامًا.

عند تشغيل التصفح الخاص، يقوم المتصفح بعدة تغييرات مثل:

عدم حفظ سجل المواقع التي زرتها.

حذف الكوكيز وبيانات المواقع عند إغلاق النافذة.

عدم الاحتفاظ بكلمات المرور أو بيانات الملء التلقائي.

ومع ذلك، فإن التنزيلات والإشارات المرجعية تبقى محفوظة على جهازك، ما يجعل الميزة مفيدة فقط عند استخدام أجهزة مشتركة أو عامة.



⚠️ حدود الخصوصية

رغم اسمه، لا يمنع “الوضع المتخفي” مزود خدمة الإنترنت أو شبكة العمل من رؤية المواقع التي تزورها، كما تظل المواقع نفسها قادرة على تتبعك عبر أدوات التحليل أو عنوان الـIP الخاص بك.

بالتالي، لا يحميك التصفح المتخفي من الاختراق أو البرمجيات الخبيثة أو محاولات التصيّد.



💡 متى يفيد التصفح المتخفي؟

يفيد فقط في مواقف مثل:

استخدام جهاز لا تريد حفظ سجلّك عليه.

تسجيل الدخول بحسابات متعددة.

البحث في مواضيع شخصية دون أن تُخزَّن في سجلّك.



أما من يسعى إلى إخفاء هويته فعليًا على الإنترنت، فعليه استخدام أدوات مخصصة مثل VPN أو متصفحات تركز على الخ صوصية مثل DuckDuckGo أو Tor، رغم أن بعضها قد يكون أبطأ أو أقل راحة في الاستخدام.

ارم نيوز