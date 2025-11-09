الأحد 2025-11-09 04:36 م
 

هل يضر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بـ "التعلّم"؟

9
تعبيرية
 
الأحد، 09-11-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري-   حذر فريق من الباحثين الأمريكيين من أن الاعتماد على نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي للبحث عن المعلومات، قد يؤدي إلى معرفة سطحية مقارنة بالبحث التقليدي على الإنترنت.

اضافة اعلان


ووفقًا للورقة البحثية المنشورة في مجلة PNAS Nexus، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يسرّع الوصول للمعلومات لكنه يقلل من فرص اكتشاف التفاصيل بنفسك، ما يجعل التعلم أقل عمقًا وأقل أصالة.


وأشار الباحثان شيري ميلوماد وجين هو يون إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي يقدمون توصيات أقل أصالة وأكثر عمومية، وبالتالي أقل قبولًا من الآخرين، حتى عند دعم النتائج بروابط إنترنت.


وأكد الفريق أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يحوّل التعلم من نشاط فعّال إلى نشاط سلبي، مما يقلل من جودة التعلم على المدى الطويل.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بدء حملة الترقيم الإلكتروني للمواشي في الأغوار الشمالية

أخبار محلية بدء حملة الترقيم الإلكتروني للمواشي في الأغوار الشمالية

وزير العدل يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون القانوني بين البلدين

أخبار محلية وزير العدل يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون القانوني بين البلدين

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

زيت الزيتون

أخبار محلية الزراعة: سنسمح باستيراد 4 آلاف طن زيت زيتون

نهج المنار تطلق حملة “7×7” بالتعاون مع بنك الأردن

أخبار الشركات شركة نهج المنار وكلاء GWM في الأردن تتحمل اول 7 اقساط على فئات محددة من سياراتها

قفل

فيديو منوع كاميرا المراقبة توثق طفل يشعل النار في صندوق خضروات بولاعة في جنوب آسيا

قا

فيديو منوع عمالقة الفن السوري يجتمعون في الرياض

غت

فيديو منوع مقطع جديد يجمع ممثلين مسلسل "باب الحارة" في الرياض



 
 





الأكثر مشاهدة