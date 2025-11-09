هل يضر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بـ "التعلّم"؟

ووفقًا للورقة البحثية المنشورة في مجلة PNAS Nexus، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يسرّع الوصول للمعلومات لكنه يقلل من فرص اكتشاف التفاصيل بنفسك، ما يجعل التعلم أقل عمقًا وأقل أصالة.
وأشار الباحثان شيري ميلوماد وجين هو يون إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي يقدمون توصيات أقل أصالة وأكثر عمومية، وبالتالي أقل قبولًا من الآخرين، حتى عند دعم النتائج بروابط إنترنت.
وأكد الفريق أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يحوّل التعلم من نشاط فعّال إلى نشاط سلبي، مما يقلل من جودة التعلم على المدى الطويل.
