هل يضر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بـ "التعلّم"؟

الوكيل الإخباري- حذر فريق من الباحثين الأمريكيين من أن الاعتماد على نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي للبحث عن المعلومات، قد يؤدي إلى معرفة سطحية مقارنة بالبحث التقليدي على الإنترنت.

ووفقًا للورقة البحثية المنشورة في مجلة PNAS Nexus، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يسرّع الوصول للمعلومات لكنه يقلل من فرص اكتشاف التفاصيل بنفسك، ما يجعل التعلم أقل عمقًا وأقل أصالة.



وأشار الباحثان شيري ميلوماد وجين هو يون إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي يقدمون توصيات أقل أصالة وأكثر عمومية، وبالتالي أقل قبولًا من الآخرين، حتى عند دعم النتائج بروابط إنترنت.



وأكد الفريق أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي قد يحوّل التعلم من نشاط فعّال إلى نشاط سلبي، مما يقلل من جودة التعلم على المدى الطويل.