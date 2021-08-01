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الأحد، 01-08-2021 03:39 م

مايكروسوفت مستمرة في النمو لكن بهدوء

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الوكيل الإخباري - تمكنت الشركة من تحقيق نجاحات كثيرة بالرغم من أن الشركات التقنية الرائدة الأخرى قد قضت وقت طويل في المعارك القضائية والإعلامية.

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وقد نجحت مايكروسوفت في تحقيق تفوق واضح في مجالات الخدمات السحابية، البرمجيات والأجهزة والعتاد.

واتخذت الشركة خطوة قوية أخرى في الفترة السابقة. وهي الإعلان عن ويندوز 11، وبالرغم من تضارب الآراء حوله إلا أنه جعلها ثاني شركة أمريكية تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار أمريكي.


وساعدتها الظروف من أكثر من ناحية في الفترة السابقة. ومثال على ذلك هو تحقيق قطاع الحاسب الشخصي عالميًا لنمو يقدر بنسبة 10%، وذلك في عام 2020. وهذا أمر طبيعي في ظل كونه جهاز أساسي للعمل والترفيه في فترة الحجر المنزلي.

 

ونجاح الشركة قد ظهر أيضًا في قطاعات أخرى. منها قطاع الألعاب بأجهزة إكس بوكس ومحتوياتها، أجهزة سرفيس وقطاع الخدمات السحابية، ويذكر أن قطاع الذكاء السحابي “Intelligent Cloud” وحده قد حقق للشركة إيرادات 48 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2020.

وهناك أسباب أخرى هامة تؤثر في نجاح مايكروسوفت، ومن ضمن هذه الأسباب هو “نضجها” كعلامة تجارية. حيث أن الشركة لم تظهر ضمن المشاكل القضائية والإعلامية التي عانت منها الشركات الرائدة الأخرى.


ومن أهم الأسماء المؤثرة في نمو مايكروسوفت هو ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي للشركة حاليًا ومدير قسم الخدمات السحابية سابقًا. والذي يصف مهمة الشركة بأنها “تمكين كل شخص وكل مؤسسة على الكوكب من تحقيق المزيد”.

 

وتمتلك مايكروسوفت في يومنا الحالي هوية واضحة، أوضح من أي وقت سابق. لكن مع الحفاظ عن الابتعاد عن العناوين الإخبارية التي قد تضر الشركة ولا تنفعها. وقد نجحت الشركة في ذلك، حيث أن العملاقة الأمريكية احتاجت 33 عامًا منذ تم طرحها في البورصة لتصل لقيمة 1 تريليون دولار أمريكي، بينما احتاجت عامين فقط لكسر حاجز التريليون الثاني.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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