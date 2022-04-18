هل بمقدور ماسك الاستحواذ على تويتر حقاً؟

الوكيل الإخباري - من النادر أن تتلقى شركة ما عرض استحواذ بعلاوة كبيرة على سعر سهمها، لترى الأخير يتهاوى.



هذا ما حدث لسهم تويتر يوم الخميس الماضي، عندما قدم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عرضًا لشراء كامل الشركة مقابل 54.20 دولار للسهم، أو حوالي 43 مليار دولار. إذ بعد ارتفاع قصير الأمد ارتد السهم هبوطاً ليغلق بنسبة 1.7٪ عند 45.08 دولار، بقيمة سوقية عند 34 مليار دولار.



بعبارة أخرى، قالت أروقة "وول ستريت" كلمتها: لا توقعات بحدوث الصفقة! وذهب المحللون في Stifel إلى حد خفض توصياتهم للسهم إلى "البيع" يوم الخميس، قائلين إن الشركة تواجه "سيرك إيلون".

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