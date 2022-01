12 تطبيقًا على الهواتف الذكية تسرق البيانات البنكية

الوكيل الإخباري - في تقرير صادر عن شركة "ثريت فابريك" حذر من مجموعة تطبيقات خبيثة يتم تحميلها على الهواتف الذكية المدعومة بنظام أندرويد، وتتسبب في سرقة البيانات البنكية للمستخدمين.

اضافة اعلان

وقال موقع"cnet" التقني، إن باحثي الشركة كشفوا في تقريرهم عن 12 تطبيقًا مصممة لسرقة كلمات مرور الحسابات البنكية عبر الإنترنت وأكواد المصادقة الثنائية العاملين.

وخدع مطورو تلك التطبيقات المستخدمين عن طريق تقديم تطبيقات تبدو شرعية ولا تحتوي برامج ضارة، وبمجرد تثبيت تلك التطبيقات تطلبت من المستخدم تحديثها، وهنا يتم تثبيت البرنامج الخبيث ، وشملت وفق "سبوتنك" قائمة هذا النوع من التطبيقات الآتي:



Two Factor Authenticator

Protection Guard

QR CreatorScanner

Master Scanner Live

QR Scanner 2021

QR Scanner

PDF Document Scanner - Scan to PDF

PDF Document Scanner

PDF Document Scanner Free

CryptoTracker

Gym and Fitness Trainer

Gym and Fitness Traine

البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة