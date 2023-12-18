أبرز تطورات اليوم الـ73 من الحرب الإسرائيلية على غزة

الوكيل الإخباري - في اليوم الـ73 من العدوان الإسرائيلي على غزة واصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة في القطاع بالتزامن مع معارك عنيفة خاضتها المقاومة.

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كما اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث العودة إلى مفاوضات للتوصل لصفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد، في حين بلغ عدد الجرحى حوالي 51 ألفا، معظمهم نساء وأطفال. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال ارتفع منذ مطلع العام الجاري إلى 505، بينهم 297 شهيدا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



مجلس الحرب يبحث صفقة تبادل جديدة

قالت القناة 12 إن مجلس الحرب سيبحث في اجتماع الليلة منحى جديدا لصفقة تبادل جديدة، مشيرة إلى أن قتل الجيش 3 من الرهائن بحي الشجاعية ترك تداعيات كبيرة على دائرة صنع القرار الإسرائيلية.



وقال عضو مجلس الحرب بيني غانتس إنه تحدث مع عائلات الأسرى عن احتمالات التوصل لاتفاق، قائلا إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع الثمن وإنما تكمن المشكلة في القدرة على التوصل إلى اتفاق.



السلطة مستعدة لحكم غزة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية ستكون مستعدة للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.



وشدد الشيخ، الذي يعد من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة محمود عباس، على أن السلطة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يعتقد البعض أن طريقة حركة حماس ونهجها في إدارة الصراع مع إسرائيل هي المثل الأعلى والأفضل، وفق تعبيره.



تحقيق دولي بشأن دفن فلسطينيين أحياء

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال بدفن مصابين فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.



وقال المرصد إنه تلقى "شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منه".



الاحتلال يعلن اكتشاف نفق "عملاق" بغزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اكتشف ما وصفها بشبكة أنفاق عملاقة بقيادة محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.



وحسب بيان الجيش، فإن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى 4 كيلومترات من منطقة جباليا، ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر أيرز بيت حانون شمالا.



505 شهداء بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ 505 منذ مطلع العام الجاري.



وقالت الوزارة في بيان إن من بين الشهداء 111 طفلا، أما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فبلغت حصيلة الشهداء 297، بينهم 70 طفلا.



مشاريع مستوطنات في غزة

بدأت 15 منظمة إسرائيلية التجهيز لمشاريع للاستيطان في قطاع غزة، في حال تمكن جيش الاحتلال من بسط سيطرته على القطاع، في حين فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري باب الحجز لوحدات سكنية فيه.



جرى ذلك خلال مؤتمر عُقد في تل أبيب، في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعنوان "التحضير العملي للاستيطان في قطاع غزة" نظمه ائتلاف منظمات استيطانية ممولة من الحكومة الإسرائيلية.



إسرائيل تحول أموالا للسلطة

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تل أبيب والسلطة الفلسطينية اتفقتا على آلية لتلقي السلطة الأموال التي تحتجزها إسرائيل.



وأشارت القناة أن الآلية المتفق عليها تتيح لإسرائيل الاطلاع على أسماء من سيتلقون رواتب السلطة في قطاع غزة، وتم إقرارها بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مقترح لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.



معركة خان يونس ستستغرق "أشهرا"

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقديرات في الجيش تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة سيستغرق أشهرا.



جدار مضاد للأنفاق بين غزة ومصر

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بين قطاع غزة ومصر بعد الحرب، وأنها أخطرت الجانب المصري بذلك.



لواء غولاني يخسر ربع قواته

كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.

