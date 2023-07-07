أبو عبيدة: نؤكد جاهزية القسام الدائمة للرد على عدوان الاحتلال

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" على جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من فلسطين ومقدساتها.

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وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر قناته على تلغرام مساء أمس الخميس: "عندما قالت كتائب القسام بأن جنين ليست وحدها كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في "عيلي" على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".

وتابع "وتواصلت الضربات كردٍ سريعٍ على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب "تل أبيب"، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم" التي جاءت (الخميس) لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا".

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أعلنت مسؤوليتها عن العملية البطولية التي وقعت في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية عصر أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.

وزفت القسام في بيان عسكري صادر عنها، إلى أبناء الشعب الفلسطيني فارس هذه العملية البطولية الشهيد القسامي المجاهد/ أحمد ياسين هلال غيظان، من قرية قبيا غرب رام الله.

وأكدت القسام أن هذه العملية البطولية أتت كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على الفلسطينيين في مخيم جنين، ورداً على تدنيس المقدسات، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

وقالت إن "كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى المجاهدون يجرعونه الويلات حتى تطهير أرض فلسطين ومقدساتها من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".



شهاب