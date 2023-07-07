الجمعة 07-07-2023
الوكيل الاخباري

عالميا.. انخفاض أسعار الأغذية

ما هو سر الانتشار السريع لتطبيق ثريدز ؟

بيان من التعليم العالي بشأن القبول الموحد

انقاذ 121 شخصاً خلال ساعة

89 ألف طالب يتقدمون غدا لامتحانات التوجيهي

80 فرصة عمل ضمن مشروع العمل مقابل الأجر - تفاصيل

سياسيون: نظام ممارسة الأنشطة الحزبية والطلابية يحتاج مزيداً من التوعية

التربية لطلبة التوجيهي: خذوا بحسبانكم ظروف الطريق لمراكز الامتحان

أفعى مجهولة تلدغ رجلا في الكرك وحالته مستقرة

العالم يستهلك نحو 7 ملايين طن من الشوكولاتة سنويا

الجمعة، 07-07-2023 02:53 م

أبو عبيدة: نؤكد جاهزية القسام الدائمة للرد على عدوان الاحتلال

TzpvQiCsglkAEGFCYNwDOYk7F88BGL2FQnEZrNtH


الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" على جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من فلسطين ومقدساتها.

اضافة اعلان

 

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر قناته على تلغرام مساء أمس الخميس: "عندما قالت كتائب القسام بأن جنين ليست وحدها كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في "عيلي" على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".

 

وتابع "وتواصلت الضربات كردٍ سريعٍ على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب "تل أبيب"، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم" التي جاءت (الخميس) لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا".

 

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أعلنت مسؤوليتها عن العملية البطولية التي وقعت في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية عصر أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.

 

وزفت القسام في بيان عسكري صادر عنها، إلى أبناء الشعب الفلسطيني فارس هذه العملية البطولية الشهيد القسامي المجاهد/ أحمد ياسين هلال غيظان، من قرية قبيا غرب رام الله.

 

وأكدت القسام أن هذه العملية البطولية أتت كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على الفلسطينيين في مخيم جنين، ورداً على تدنيس المقدسات، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

 

وقالت إن "كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى المجاهدون يجرعونه الويلات حتى تطهير أرض فلسطين ومقدساتها من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

شهاب

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image64a8230d97647

شهيد برصاص الاحتلال بأم صفا شمال رام الله

1688732147704

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

20151004115842afpp-nic6492139.h11-730x438

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

main_image64a72c08894b5

30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين من الجزائر

rrrr

وسائل اعلام عبرية : مقتل إسرائيلي جراء إطلاق نار قرب مستوطنة غرب نابلس

image_processing20230706-207812-2hshvl

الاحتلال يجرف أراضي في سلفيت

أخبار متعلقة
20151004115842afpp-nic6492139.h11-730x438

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

1686915834228

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شابا من بيت لحم

اسعاف 5

إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال في جنين

1686311892010

55 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

136

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله