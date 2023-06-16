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الجمعة، 16-06-2023 03:34 م

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.


وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.


بترا

 




 

 


 

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