أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

الوكيل الإخباري - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ).
وتاليا الاسماء:
1- يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله
2- قصي هاني علي احمد - بيت لحم
3- جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية
4- محمد احمد سليمان ابو رجب - الخليل
5- احمد نعمان احمد ابو نعيم - رام الله
6- براء بلال محمود ربعي - الخليل
7- أبان اياد محمد سعيد حماد - قلقيلية
8- معتز حاتم موسى ابو عرام - الخليل
9- اياد عبد القادر محمد خطيب - القدس
10- ليث خليل عثمان عثمان - رام الله
11- محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله
12- جمال خليل جمال براهمة - أريحا
13- جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس
14- محمد أنيس سليم ترابي - نابلس
15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس
16- روان نافز محمد ابو مطر رام الله
17- مرح جودت موسى بكير - القدس
18- ملك محمد يوسف سليمان - القدس
19- أماني خالد نعمان حشيم - القدس
20- نهايه خضر حسين صوان - القدس
21- فيروز فايز محمود البو - القدس
22- تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس
23- فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس
24- ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم
25- مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس
26- أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس
27- أزهار ثائر بكر عساف / القدس
28- رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم
29- فاطمه نعمان علي بدر / القدس
30- روضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم
31- سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس
32- فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم
33- سميرة عبد الحرباوي /القدس
34- سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية
35- فاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس
36- حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله
37- فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين
38- زينه رائد عبدو / القدس
39- نور محمد حافظ الطاهر / نابلس