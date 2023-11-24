أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

الوكيل الإخباري - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ).



وتاليا الاسماء:

اضافة اعلان

1- يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

2- قصي هاني علي احمد - بيت لحم

3- جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

4- محمد احمد سليمان ابو رجب - الخليل

5- احمد نعمان احمد ابو نعيم - رام الله

6- براء بلال محمود ربعي - الخليل

7- أبان اياد محمد سعيد حماد - قلقيلية

8- معتز حاتم موسى ابو عرام - الخليل

9- اياد عبد القادر محمد خطيب - القدس

10- ليث خليل عثمان عثمان - رام الله

11- محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله

12- جمال خليل جمال براهمة - أريحا

13- جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس

14- محمد أنيس سليم ترابي - نابلس

15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس

16- روان نافز محمد ابو مطر رام الله

17- مرح جودت موسى بكير - القدس

18- ملك محمد يوسف سليمان - القدس

19- أماني خالد نعمان حشيم - القدس

20- نهايه خضر حسين صوان - القدس

21- فيروز فايز محمود البو - القدس

22- تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس

23- فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

24- ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم

25- مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

26- أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

27- أزهار ثائر بكر عساف / القدس

28- رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

29- فاطمه نعمان علي بدر / القدس

30- روضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم

31- سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس

32- فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

33- سميرة عبد الحرباوي /القدس

34- سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

35- فاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس

36- حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

37- فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين

38- زينه رائد عبدو / القدس

39- نور محمد حافظ الطاهر / نابلس