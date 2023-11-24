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أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

الجمعة، 24-11-2023 02:58 م

أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

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الوكيل الإخباري - نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ).

وتاليا الاسماء:

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1- يوسف محمد مصطفى عطا  - رام الله
2- قصي هاني علي احمد - بيت لحم 
3- جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية 
4- محمد احمد سليمان ابو رجب - الخليل 
5- احمد نعمان احمد ابو نعيم - رام الله 
6- براء بلال محمود ربعي - الخليل 
7- أبان اياد محمد سعيد حماد - قلقيلية 
8- معتز حاتم موسى ابو عرام - الخليل 
9- اياد عبد القادر محمد خطيب -  القدس 
10- ليث خليل عثمان عثمان - رام الله 
11- محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله 
12- جمال خليل جمال براهمة - أريحا 
13- جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس 
14- محمد أنيس سليم ترابي - نابلس 
15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس 
16- روان نافز محمد ابو مطر  رام الله 
17- مرح جودت موسى بكير - القدس 
18- ملك محمد يوسف سليمان - القدس 
19- أماني خالد نعمان حشيم - القدس 
20- نهايه خضر حسين صوان - القدس 
21- فيروز فايز محمود البو - القدس 
22- تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس 
23- فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس 
24- ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم 
25- مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس 
26- أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس 
27- أزهار ثائر بكر عساف / القدس 
28- رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم 
29- فاطمه نعمان علي بدر / القدس 
30- روضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم
31- سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس 
32- فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم 
33- سميرة عبد الحرباوي /القدس 
34- سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية 
35- فاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس 
36- حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله 
37- فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين 
38- زينه رائد عبدو / القدس 
39- نور محمد حافظ الطاهر / نابلس

 




 

 


 

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