مصدر فلسطيني يكشف سبب تأجيل اعلان بدء الهدنة في غزة

الوكيل الإخباري - قال مصدر فلسطيني مُطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس، اليوم الخميس، إن تأجيل بدء سريان الاتفاق له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بقوائم أسماء الأسرى لدى حماس وآلية تسليمهم".
وأوضح المصدر وفقا ل" فرانس برس": خلال ساعات النهار اليوم الخميس من المفترض الإعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأميركيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ".
وأعلنت قطر في وقت سابق اليوم أن المحادثات التي تجريها مع مصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين الاحتلال وحركة حماس في غزة مستمرة وتمضي بشكل إيجابي، والإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة المتفق عليه سيتم خلال الساعات القادمة.
#عاجل: مصدر فلسطيني مطلع: "التأخير له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم"#فرانس_برس— فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 23, 2023
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