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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 12:19 م

اليابان تحث إسرائيل على وقف مؤقت للهجمات على غزة

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الوكيل الإخباري- حثّت اليابان، اليوم (الخميس)، إسرائيل على وقف هجومها على قطاع غزة المحاصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بحسب «رويترز».

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وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع بين وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية وسفير إسرائيل لدى اليابان في وقت متأخر من أمس (الأربعاء)، وفقاً لبيان أصدرته الوزارة اليوم.

واستخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (فيتو) لمعارضة مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي للدعوة لفترات هدنة إنسانية في القتال الذي أسقط آلاف الشهداء الفلسطينيين. كما فشل مشروع قرار روسي دعا لوقف إطلاق النار.

 

الشرق الاوسط


 




 

 


 

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