الأحد 05-11-2023
الوكيل الاخباري

بلومبيرغ عن بايدن: الجهود المبذولة لإعلان هدنة في غزة تمضي قدما

الأردن يشارك في معرض الشارقة للطوابع

ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي إلى 45

ابو الهيجاء: قوات الاحتلال انسحبت من جنين تاركة خلفها دمارا في البنية التحتية

الاحتلال يقصف مسجدا شرق جباليا

ابو سعدة من غزة لبرنامج الوكيل: الأردن ومصر وقفوا سداً منيعاً أمام محاولات التهجير

وفاة مواطن اثر حريق منزل في عمان - صورة

القسام : مقتل 9 جنود لقوات الاحتلال وتدمير 24 آلية عسكرية

سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الأحد

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

عاجل

ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي إلى 45

الأحد، 05-11-2023 08:56 ص

أكثر من مليون شخص يتظاهرون في جاكرتا دعما لغزة -صور

2


الوكيل الإخباري- شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا مظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، كما شهدت العاصمة الأميركية واشنطن أكبر مظاهرة في تاريخها للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

اضافة اعلان


ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين، شعارات تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.


وشارك في المظاهرة وزراء في الحكومة وقادة أحزاب وبرلمانيون وقادة منظمات إسلامية إندونيسية.


وقدّر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرة بنحو مليون ونصف مليون شخص، علما بأن إندونيسيا كانت قد شهدت العديد من المظاهرات الداعمة لغزة والمنددة بالحرب الإسرائيلية عليها، وذلك خلال الأسابيع الماضية.


ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة للأسبوع الخامس على التوالي، حيث يشن غارات مكثفة على الأحياء السكنية، خلّفت قرابة 9500 شهيد، جُلهم من النساء والأطفال، وفق البيانات الرسمية، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 


 


 

الجزيرة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_e76c19e24f33fdfeef9b72a143d052fc

بلومبيرغ عن بايدن: الجهود المبذولة لإعلان هدنة في غزة تمضي قدما

1

روسيا ترسل إلى مصر دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

62535_16_1699161523

ارتفاع عدد شهداء مخيم المغازي إلى 45

08141878645336529501713101188717

إصابة برصاص الاحتلال في أوصرين جنوب نابلس

1

الاحتلال يقصف مسجدا شرق جباليا

156802443404737100

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من بيرزيت وبلعين

أخبار متعلقة
جاليات.jpg-4d788374-5cc2-4242-a07d-55109a08c97f

مظاهرات ووقفات في دول أوروبية تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في غزة

1

مظاهرات عالمية تضامنا مع غزة وتنديدا بإسرائيل -فيديو

ررر

مظاهرات حاشدة في عواصم عربية دعماً لـ فلسطين

9999999999999

شاهد - كتائب القسام تكشف لأول مرة عن منظومة دفاعية

999

هيئة البث الإسرائيلية تكشف سيطرة المقاومة على 20 مستوطنة و11 معسكرا

كك

حفيدة الأسيرة المسنة لدى المقاومة تكشف معلومات جديدة