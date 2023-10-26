أكثر من 180 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة تضررت جراء العدوان الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن أكثر من 183 ألف وحدة سكنية جرى حصرها في قطاع غزة تضررت بفعل العدوان المستمر، وبنسبة 50 بالمئة من الوحدات السكنية في القطاع، منها أكثر من 28500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.



ونوه إلى أن 77 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق فيها ضررا كبيرا، فيما تعرّضت 188 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 35 مدرسة خرجت عن الخدمة.

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