أكسيوس: مهلة أميركية لإسرائيل وإلا وقف نقل الأسلحة

الوكيل الاخباري - قال موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منحت إسرائيل مهلة لتوقيع رسالة تلزمها بالقانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأميركية.

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ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين قولهم إن المهلة تنتهي في منتصف مارس/آذار المقبل، وتتضمن سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأضاف المسؤولون أنه إذا لم تقدم إسرائيل الضمانات بالموعد المحدد فستتوقف عمليات نقل الأسلحة الأميركية إليها.



وبحسب الموقع، فقد أتت المهلة بعد إعراب أعضاء بمجلس الشيوخ عن قلقهم من استخدام الأسلحة ضد المدنيين بغزة.