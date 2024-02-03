السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

سوريا : القصف الأمريكي أدى لمقتل مدنيين وعسكريين وخلف أضرارا كبيرة

مديرية الدفاع المدني تحذر المواطنين

رئيس الوزراء الماليزي يحذر من اغتيال فلسطينيين في بلاده

اشتباكات مسلحة واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال الضفة الغربية

15 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنازل في رفح ودير البلح

واشنطن تؤكد ضرب 85 هدفا بسوريا والعراق ردا على هجوم البرج "22"

أميركا تلوح بفيتو ضد مشروع قرار جزائري لوقف الحرب على غزة

جيش الاحتلال يقتحم بيت لحم ومخيم الدهيشة

روسيا : الدفاع الجوي يسقط 7 مسيرات أوكرانية في 3 مقاطعات

حريق جراء تسرب للوقود في فولغوغراد جنوبي روسيا

السبت، 03-02-2024 08:49 ص

أميركا تلوح بفيتو ضد مشروع قرار جزائري لوقف الحرب على غزة

main_image65bddec327d87


الوكيل الإخباري - لوحت المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر يطالب بوقف الحرب لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وقالت السفيرة غرينفيلد في تصريحات صحفية، إن مشروع قرار الجديد بشأن الأزمة الذي اقترحته الجزائر "يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ما يعرقل الجهود الدبلوماسية الشاملة والمستمرة" لتأمين إطلاق سراح الأسرى، وتأمين هدنة إنسانية ممتدة، يحتاجها بشدة المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة.

وبينت فجر اليوم على منصة (اكس) إن الولايات المتحدة ومصر وقطر تبذل جهوداً دبلوماسية حساسة لتأمين إطلاق سراح الأسرى في غزة، وتأمين هدنة إنسانية ممتدة يحتاج إليها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة.

وأضافت: " على مجلس الأمن ألا يتخذ أي إجراء من شأنه أن يقوض هذا العمل".

اضافة اعلان

 

ويرى اعضاء في مجلس الأمن أنه لا يمكن تطبيق القرارين (الرقم 2712 والرقم 2720) دون وقف للحرب.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
١

رئيس الوزراء الماليزي يحذر من اغتيال فلسطينيين في بلاده

الاحتلال٦

اشتباكات مسلحة واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال الضفة الغربية

شهداء

15 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنازل في رفح ودير البلح

اح

جيش الاحتلال يقتحم بيت لحم ومخيم الدهيشة

احتلال٢

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة

٦٦

فيديو.. لحظة تفجير الاحتلال مسجد تميم الداري في بيت لاهيا

أخبار متعلقة
مجلس أمن الدولي

مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث قرار محكمة العدل الدولية مساء اليوم

٢٢

60 نائبا أميركيا يعلنون رفضهم التهجير القسري لسكان غزة

000

مدير منظمة الصحة العالمية: حمام الدم في قطاع غزة يجب أن يتوقف

1111

الأمم المتحدة: إعادة توطين الفلسطينيين بغزة انتهاك للقوانين الدولية

thumbs_b_c_4357a4275cac80bc42531925d710a62d

جيش الاحتلال: إجلاء أكثر من 1000 جريح أصيبوا منذ بدء العملية البرية بغزة

4_news_1704369128

قلق أممي من دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة