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60 شهيداً بمجزرة جديدة في الشجاعية

السبت، 02-12-2023 08:22 م

أمير قطر يؤكد استمرار الوساطة مع الشركاء للعودة إلى التهدئة بغزة

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الوكيل الاخباري - أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تواصل مساعي وساطتها مع جميع الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الشيخ تميم، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت، من نائب الرئيس الأميركي، كامالا هاريس اليوم السبت، على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

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