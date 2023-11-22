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الخارجية الإماراتية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة

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الأربعاء، 22-11-2023 02:36 م

الخارجية الإماراتية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة

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الوكيل الإخباري- رحبت الخارجية الإماراتية بإعلان اتفاق الهدنة في غزة، مثمنة جهود كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في تحقيق الاتفاق.

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واعلنت عدة دول عربية وعالمية عن ترحيبها باتفاق الهدنة بغزة آملة بتمديد وقف اطلاق النار لحماية المدنيين في غزة 

 

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وتبادل للأسرى بين الطرفين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 




 

 


 

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