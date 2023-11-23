بلينكن يشكر "جهود قطر الحاسمة" بصفقة المحتجزين

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن شكر في اتصال بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "جهود قطر الحاسمة في صفقة الرهائن".

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وأضافت أن بلينكن بحث مع نظيره القطري جهود الإفراج عن الرهائن المتبقين وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل، وكذلك أهمية ضمان الخروج الآمن للأجانب خارج غزة.



وقالت الوزارة إن بلينكن أكد أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر، كما شدد على أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بحل الدولتين.

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