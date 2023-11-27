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الإثنين، 27-11-2023 09:50 ص

أمير قطر يعيد نشر تغريدة لـ السيسي ويرفقها بتعليق

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الوكيل الإخباري- أعاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، نشر تغريدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شكره فيها الأخير على الجهود القطرية المبذولة في إتمام الهدنة الإنسانية في غزة.

وكتب الشيخ تميم بن حمد معلقا: "شكرا لكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودكم، ونقدر عاليا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة".

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وأضاف: "ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين".


وكان الرئيس السيسي قد كتب في حسابه على منصة "إكس": "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".

 




 

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