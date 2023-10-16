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حقوق الإنسان في غزة لـ الوكيل: جميع المنشآت التجارية في شمال القطاع متوقفة عن العمل

الإثنين، 16-10-2023 06:58 ص

أنباء عن فتح معبر رفح جزئيا اليوم - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مصدر أمني أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، يوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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ويعتبر معبر رفح الحدودي نقطة العبور الوحيدة بين مصر وقطاع غزة. وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات يوم الاثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، ولم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.


وقال المصدر إن عملية الإجلاء قد تشمل المصريين العالقين في غزة.
وأضاف المصدر أن إسرائيل ستنشر أطقما من الصليب الأحمر لتفتيش شحنات المساعدات التي تتدفق إلى الجانب الفلسطيني عبر الحدود.


وقال المصدر إن القوات العسكرية في مدينتي العريش والشيخ زويد بشمال سيناء اقتربت من الحدود في وقت متأخر من يوم الأحد استعدادا لفتحها.


 




 

 


 

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