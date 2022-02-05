أهالي الشيخ جراح يحبطون محاولة مستوطن حرق مركباتهم

الوكيل الإخباري-أحبط الليلة الماضية، أهالي حي الشيخ جراح من مدينة القدس المحتلة، محاولة مستوطن، إحراق مركباتهم في الحي.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس نقلا عن شهود عيان بأن مستوطنا حاول إحراق مركبات مواطنين فلسطينيين في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، لكن يقظة شبان الحي حالت دون ذلك، بعد اكتشافهم حركة غريبة لمستوطن تتبعوها واستطاعوا إفشال مخططه.



ويعاني اهالي الشيخ جراح من اعتداءات المستوطنين الذين استولوا على منازل في الحي، وما زالوا يحاولون الاستيلاء على أخرى.



وفا

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