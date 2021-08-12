أوقاف الخليل: إغلاق مساجد المدينة غدا وآداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي

الوكيل الإخباري - دعت مديرية أوقاف الخليل في فلسطين، اليوم الخميس، المواطنين لآداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف لحمايته وردا على إجراءات الاحتلال داخله.

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ووفقا لبيان صادر عنها، ناشدت "الأوقاف" المواطنين بالتوجه والصلاة في الحرم الإبراهيمي في كافة الصلوات، وخاصة صلاة ظهر يوم غد الجمعة، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الحرم في ظل سعي الاحتلال للاستيلاء على ساحاته وتنفيذ مخططات تهويدية داخله.



وقررت إغلاق كافة المساجد في المدينة، وأداء صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف للدفاع عنه.

المصدر : وفا