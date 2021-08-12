الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة: وتيرة التطعيم في الأردن انخفضت مؤخرا

توقف استقبال تخصصات راكدة لا تشمل خريجي السنوات السابقة

الجيش يتابع العثور على رفات جندي أردني في حي الشيخ جراح

نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

بلدية إربد لـ الوكيل: العربة التي يجرها الحمار منذ 15 عاما

بحث تبادل الخبرات في الشأن القانوني والقضائي بين الأردن والعراق

وزير التجارة الداخلية السوري يتراجع عن قرار حول الخبز

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

المنظومة السياسية تجتمع مع ممثلين عن البادية الشمالية والمخيمات

ضبط عشرات الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية

الخميس، 12-08-2021 03:28 م

أوقاف الخليل: إغلاق مساجد المدينة غدا وآداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي

Hebron001
الحرم الإبراهيمي


الوكيل الإخباري - دعت مديرية أوقاف الخليل في فلسطين، اليوم الخميس، المواطنين لآداء الصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف لحمايته وردا على إجراءات الاحتلال داخله.

اضافة اعلان


ووفقا لبيان صادر عنها، ناشدت "الأوقاف" المواطنين بالتوجه والصلاة في الحرم الإبراهيمي في كافة الصلوات، وخاصة صلاة ظهر يوم غد الجمعة، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الحرم في ظل سعي الاحتلال للاستيلاء على ساحاته وتنفيذ مخططات تهويدية داخله.


وقررت إغلاق كافة المساجد في المدينة، وأداء صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف للدفاع عنه.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
yEYk6

الاحتلال يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا

22-1

مستوطنون يقتحمون الأقصى

616290ce-682a-4e21-bc05-339ced072582

فلسطين .. الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا

e111d823-2089-41c9-9fa9-b9698afdbd1e

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

w

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه في جنين

80e39bb5-e91d-4212-bd93-837653cfa118

الخليل: الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة

أخبار متعلقة
الف

13 أسيرا يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال

thumbgen

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة دورا

منت

13 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

18

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل قيد الانشاء في الخليل

1120202910237418029914

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت أمر

1120202910237418029914

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل