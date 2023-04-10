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الإثنين، 10-04-2023 02:49 م

أوقاف القدس: 1531 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1531 مستوطنا موزعين على 23 مجموعة اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الاثنين.

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وأشارت الدائرة في بيان، إلى أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، تحديدا في المنطقة الشرقية منه، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.


وأضافت أن شرطة الاحتلال نشرت المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه المختلفة، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين فجراً، ومنعت الكثيرين من الدخول.


ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال منعت حراس المسجد الأقصى من إعطاء اللباس الساتر للسياح الوافدين إلى المسجد عبر باب المغاربة، وهددتهم بالاعتقال، وأخرجت طلاب إحدى المدارس من المسجد الأقصى، بالتزامن مع استمرار اقتحام المستوطنين.

 




 

 


 

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