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الجمعة، 24-03-2023 02:43 م

100 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - أدى نحو 100 ألف صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، وفق ما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

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وقالت مصادر، إن الآلاف من أبناء شعبنا من القدس، وأراضي الـ48، ومن مختلف محافظات الضفة الغربية، توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب المسجد الأقصى، رغم التشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.


ومنعت قوات الاحتلال صباح اليوم العشرات من أبناء شعبنا من الدخول إلى القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى.


كما أغلقت شرطة الاحتلال مفترقات شوارع وطرق رئيسية بسواتر حديدية، ونشرت نحو 200 عنصر إضافي في شوارع وأزقة البلدة القديمة، وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وأطلقت طائرة مسيرة في أجوائه، فيما اعتلى عناصرها أسطح مباني ملاصقة للمسجد.


كذلك، اعتدت قوات الاحتلال على عائلة المواطن المقدسي محمد المزرعاوي من سكان بلدة العيسوية، أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

 

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