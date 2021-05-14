الجمعة 14-05-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 14-05-2021 01:01 ص

أول تعليق رسمي على القصف اللبناني لفلسطين المحتلة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - في أول رد فعل لقوات حفظ السلام المتواجدة على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان، بعد سقوط صواريخ لبنانية باتجاه المستوطنات الصهيونية، قال المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تينيتي إن الاتصالات جارية مع الطرفين للخروج من الحادث بأقل الأضرار.

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وقال تينيتي بتصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على اتصال بالجانب اللبناني والصهيوني لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل من أجل منع المزيد من التصعيد.

 

 

ونفى حزب الله أن تكون الصواريخ قد أطلقت بواسطة قواته، فيما يعتقد أن مجموعات تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية المتواجدة في لبنان قد تكون مسؤولة عن العملية .

 




 

 


 

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