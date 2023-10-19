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الخميس، 19-10-2023 07:16 م

إسرائيل تعلن تفاصيل عن استعداداتها للحرب على جبهتين

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الوكيل الاخباري- قرر رؤساء الصناعات العسكرية الإسرائيلية تحويل شحنات أسلحة إلى الجيش الإسرائيلي كانت مخصصة لعملاء آخرين، بسبب الهجوم على قطاع غزة وإمكانية اشتعال جبهتين قتاليتين في الجنوب والشمال.

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وجاءت هذه القرارات خلال مناقشة في وزارة الأمن الإسرائيلية، دعا خلالها المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية اللواء إيال زمير، رؤساء الصناعات الجويّة للترويج لمشتريات غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي.

 

وشارك في المناقشة الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجويّة بوعز ليفي، والرئيس التنفيذي لشركة "Elbit Systems "بتسلئيل ماخليس، والرئيس التنفيذي لأنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة يوآف هار إيفين.

وعرض رؤساء الصناعات الإسرائيلية خلال المناقشة نطاق خطوط الإنتاج التي ستعمل على مدار الساعة لتلبية متطلبات الجيش الإسرائيلي على المدى الطويل.

 

ومن بين أمور أخرى، قرر رؤساء الصناعات نقل شحنات الأسلحة والذخائر إلى الجيش الإسرائيلي التي كانت مخصصة لعملاء آخرين في العالم، وذلك على أساس أن النظام الدفاعي يحتاج إلى مخزون يكفي لفترة طويلة من الزمن، على خلفية الاستعدادات لدخول معركة عسكرية برية واسعة النطاق في قطاع غزة وإمكانية وقوع جبهتين قتاليتين في الجنوب والشمال.


 




 

 


 

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