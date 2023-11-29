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الأربعاء، 29-11-2023 08:45 ص

إصابات باقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها فجر اليوم

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الوكيل الإخباري - أفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام واسع نفذته في مدينة ومخيم جنين، في شمالي الضفة الغربية.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة، ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء، وسط مواجهات واشتباكات متواصلة مع المقاومة.


وأفاد مصادر فلسطينية، بأن اشتباكات مسلحة تدور في محيط مخيم جنين المحاصر من كافة الاتجاهات وتحاول اقتحامه والوصول إلى من تصفهم بالمطلوبين.


وأكدت تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية إضافية من قوات الاحتلال للمدينة.

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