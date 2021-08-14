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السبت، 14-08-2021 08:56 ص

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قمع


الوكيل الإخباري- أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق قبل 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأشار إلى أن المشاركين رفعوا اليافطات المنددة بقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي الضفة.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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