إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

الوكيل الإخباري-أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

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وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة أثناء اقتحامهم للقرية ولاحقوا الشبان، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

وفا