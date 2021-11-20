السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

خطة حكومية للرقابة على الاسواق

منصّة (Dezain Space) تعقد معسكراً تدريبياً للمصممين الأردنيين

حدود جابر : لا تعليق لحركة المعبر

وزير الطاقة يؤكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع

منتدى عمان الأمني يدعو لمواجهة تحديات الأمن السيبراني

التربية تفوض الحكام الإداريين بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

التربية: مبادرة لاستفتاء أمور الطلبة على تلقيح أبنائهم ضد كورونا

انفجار عبوة ناسفة في معبر نصيب السوري إلى الأردن

47 % زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال المنخفض

صناعيّون يشيدون بقرار المعاملة بالمثل من خلال منصّة إلكترونية لتسجيل الواردات

السبت، 20-11-2021 02:39 م

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

PLFGC-620x330


الوكيل الإخباري-أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

اضافة اعلان


وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة أثناء اقتحامهم للقرية ولاحقوا الشبان، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
40-أسيرا-يدخلون-إضرابا-عن-الطعام-

أسرى عوفر يرجعون وجبات الطعام اليوم رفضا لإجراءات إدارة السجن بحقهم

image_750x_6195fe6f8b3cc

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي

13b2f467-2c1f-418a-8a0c-9610767dd70a

الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال

12186621328771122204797363110204

الاحتلال يداهم مصنعا ويفحص كاميرات المراقبة جنوب بيت لحم

1dttt

الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: الاحتلال ما يزال يحتجز 90 شهيدا منذ عام 2016

TaRF6

نابلس: 38 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

أخبار متعلقة
TaRF6

نابلس: 38 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

429a125f-d108-4085-98e5-b9ffa8812174

لليوم الثالث: الاحتلال ومستوطنوه يعرقلون المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية

5f936f9519e60ed3d9f2d0cd4e30561e

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في بيت أمر شمال الخليل

Screen-Shot-2021-11-03-at-2.00.02-PM

الاحتلال يهدم منزلا في تجمع الجوايا شرق يطا جنوب الخليل

20191024014319

قوات الاحتلال تهاجم قاطفي الزيتون في تقوع وتعتقل فلسطينيا

unnamed

هيئة الأسرى:الأسير المسن موفق عروق مهدد بفقدان البصر