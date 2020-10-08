إصابات خلال اقتحام بلدة سبسطية والاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة

الوكيل الإخباري- اصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 15فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلة.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت البلدة فجرا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة عدد من المواطنين من اهالي البلدة بحالات اختناق جراء اطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع بكثافة صوب المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 15 مواطنا فلسطينيا بحملة دهم واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



واوضح نادي الاسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون. من جهة اخرى، نصبت قوات الاحتلال، خياما في أراضي جبل المنطار على الطريق الواصلة بين بلدة بلعا وضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مجلس بلدي بلعا، بأن ناقلتي جند وسيارة جيب عسكرية وقفت في المنطقة المذكورة، وترجل منها جنود الاحتلال يحملون صناديق كبيرة وبحوزتهم خرائط وشرعوا في نصب خيمتين.



في غضون ذلك، هاجم مستوطنون متطرفون يهود مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة جنوب نابلس، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.



