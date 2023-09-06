الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 15 بالضفة الغربية

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وعناصر من الوحدات الخاصة التي حاصرت منزلا في محيط مسرح الحرية بالمخيم، في الوقت الذي اعتقلت فيه 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

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ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، بعد أن تسللت قوة خاصة إلى المخيم، حيث تم اكتشافها وتفعيل صافرات الإنذار والاشتباك معها، حيث داهمت شقة سكنية داخل عمارة على أطراف مخيم جنين ونشرت القناصة على سطحها، كما داهمت عدة منازل في محيط مسجد محمود طوالبة.



وتركزت العملية العسكرية للاحتلال بحسب شهود عيان، خلف مسرح الحرية، وفتح المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال التي تسللت للمخيم، واقتحمت أحد المنازل بحجة البحث عن أحد قادة المقاومة في مخيم جنين.



من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.



وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.



بترا