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الخميس، 18-05-2023 09:14 ص

إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال نابلس

اسعاف 5


الوكيل الإخباري - أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

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وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن فلسطينيا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين برضوض خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء من المدينة.


وأضاف أن أكثر من 35 مواطنا أصيبوا بالاختناق، وتعرضت فلسطينيتان لحالة إغماء عقب اقتحام منزلهما في بلدة بيت أمرين شمال نابلس.


وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني أحمد جواد حسونة عقب اقتحام منزله في بلدة بيت أمرين.


وفا


 




 

 


 

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