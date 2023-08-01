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الثلاثاء، 01-08-2023 12:30 م

إصابة إسرائيلي بجدري القردة في القدس

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الوكيل الإخباري - أفادت قناة "كان" بأنه تم تشخيص إصابة إسرائيلي في العشرينيات من عمره بجدري القردة في القدس، والتحقيق الأولي كشف أنه لم يكن في الخارج في الأسابيع الأخيرة.

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وذكرت أن التحقيق رجح أن يكون قد أصيب بالعدوى في القدس المحتلة لأنه لم يكن في الخارج في الأسابيع الأخيرة، وأنه يخضع حاليا للحجر المنزلي.


ويقدر الأطباء أنه نظرا لحقيقة أنه أصيب في القدس المحتلة، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات غير معروفة.


منذ حوالي شهر ونصف، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، تم تشخيص إصابة رجل بجدري القرود، بعد أن تم تطعيمه مرتين ضد المرض.


ويعتبر تفشي المرض لدى الأشخاص الملقحين حالة نادرة قد تشير إلى تغيير في السلالة.

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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