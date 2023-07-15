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السبت، 15-07-2023 09:50 ص

نائب أيرلندي يطالب بلاده بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

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الوكيل الاخباري - دعا المتحدث باسم حزب "شين فين" الأيرلندي للشؤون الخارجية، النائب مات كارثي، الحكومة الأيرلندية إلى اتخاذ تدابير ذات مغزى للضغط دوليًا على "إسرائيل" لإنهاء ممارساتها غير القانونية في فلسطين، والاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

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واستعرض كارثي، خلال جلسة للبرلمان الأيرلندي تخللها نقاش حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.


وقال: إن "مخيم جنين بالضفة الغربية هو رمز مثالي وإن كان مأساويًا للاحتلال الوحشي والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".


وأضاف "من غير المعقول ببساطة إخبار جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين بضرورة الانتظار، لقد حان الوقت لكي يتحرك العالم، وحان الوقت لأن تقود أيرلندا الطريق".


وأكد أن الشعب الايرلندي يقف مع أطفال جنين ضد العدوان والاحتلال والفصل العنصري (الأبارتهايد)، مشددًا على أن رسالة التضامن هذه يجب أن تقترن بالأفعال، ويجب على العالم أن يرد أخيرًا بشكل مناسب على جرائم الحرب الإسرائيلية.


ودعا حكومة بلاده إلى اتخاذ "إجراءات حقيقية وملموسة تظهر للعالم، والأهم من ذلك لأطفال جنين، بأننا ليس لنا يدًا ولا نعمل أو نشارك في التدمير الممنهج للشعب الفلسطيني".

 

صفا


 




 

 


 

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