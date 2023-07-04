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الثلاثاء، 04-07-2023 04:47 م

إصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة

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الوكيل الإخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

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وأفادت مصادر طبية، لـ"وفا"، بأن الشابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ووصفت حالتهما بين متوسطة وخطيرة.


كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد، من منطقة البالوع المجاورة، حيث توغلت الآليات العسكرية إليها، وطاردت الشبان الذين خرجوا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، الذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 10 فلسطينيين، وإصابة المئات، وإحداث تدمير وخراب واسعين في ممتلكات الفلسطينيين والبنية التحتية.


 




 

 


 

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