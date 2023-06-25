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الأحد، 25-06-2023 06:28 ص

إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على المركبات في رام الله

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الوكيل الاخباري - أصيب شاب فلسطيني، الليلة الماضية، في هجوم للمستوطنين على مركبات الفلسطينيين عند مفترق عين أيوب قرب قرية رأس كركر غرب رام الله.


وأفادت مصادر ، بأن عددا من المستوطنين تجمعوا على مفترق عين أيوب قرب قرية رأس كركر، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة الشاب بهاء عبسي (29 عاما) بجروح في الرأس والوجه، نقل إثرها إلى المستشفى، كما لحقت أضرار في المركبة التي كان يستقلها.


وأفاد الفلسطيني صدقي صالح بأن المستوطنين المتواجدين على المفترق هاجموا مركبته بالحجارة أثناء مروره برفقة ثلاثة شبان آخرين، ما أدى لإصابة الشاب عبسي بحجر في رأسه، بعد أن اخترق زجاج المركبة الخلفي.

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