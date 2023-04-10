إصابة ضابط وجندي إسرائيليين باشتباك في نابلس

الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، عن إصابة ضابط وجندي خلال اشتباك مسلح مع مقاومين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.

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وذكر جيش الاحتلال، في تصريح، أن قواته نفذت عملية في نابلس لاعتقال "مطلوب" بزعم مشاركته في عمليات مقاومة، وتعرضت لإطلاق نار وعبوات ناسفة ورشق حجارة.



وقال: "أثناء خروج القوات من المدينة، تم إطلاق النار على مركبتين عسكريتين؛ فأصيب ضابط وجندي بشظايا، ونُقلا إلى العلاج الطبي في المستشفى، واطلاع عائلتيهما".



وأشار جيش الاحتلال إلى أنه اعتقل ثلاثة آخرين وصفهم بالمطلوبين في رام الله وسلفيت وبيت لحم، واستولى على قطعة سلاح من نوع "كارلو".

صفا