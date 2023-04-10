الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

ألمانيا تهدد برفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس

وفاة طفل غرقا في بئر ماء باربد

حقيقة انتشار أسراب من الجراد في الرمثا

الشمالي: رؤية التحديث رسالة واضحة حول أهمية القطاع الخاص بالنهضة الاقتصادية

إصابة ضابط وجندي إسرائيليين باشتباك في نابلس

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنوب أريحا

التعامل مع 1183 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

عجلون: الصناعة والتجارة تحرر 30 مخالفة منذ بداية رمضان

الملك يبحث مع وزير الخارجية الياباني سبل توسيع التعاون

الخرابشة: لن يصدر الفوسفات من الريشة على شكل خام

الإثنين، 10-04-2023 12:55 م

إصابة ضابط وجندي إسرائيليين باشتباك في نابلس

ا


الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، عن إصابة ضابط وجندي خلال اشتباك مسلح مع مقاومين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.

اضافة اعلان


وذكر جيش الاحتلال، في تصريح، أن قواته نفذت عملية في نابلس لاعتقال "مطلوب" بزعم مشاركته في عمليات مقاومة، وتعرضت لإطلاق نار وعبوات ناسفة ورشق حجارة.


وقال: "أثناء خروج القوات من المدينة، تم إطلاق النار على مركبتين عسكريتين؛ فأصيب ضابط وجندي بشظايا، ونُقلا إلى العلاج الطبي في المستشفى، واطلاع عائلتيهما".


وأشار جيش الاحتلال إلى أنه اعتقل ثلاثة آخرين وصفهم بالمطلوبين في رام الله وسلفيت وبيت لحم، واستولى على قطعة سلاح من نوع "كارلو".

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
م

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنوب أريحا

احتلال 9

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية جنوب نابلس

احتلال9

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

اسعاف فف

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخضر

احتلال 4

الاحتلال يغلق الطرق الفرعية قرب حاجز الحمرا

احتلال 99

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة نابلس

أخبار متعلقة
احتلال 10

الاحتلال يغلق المحال التجارية في حوارة

اسعاف 5

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال نابلس

11

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين جنوب جنين

احتلال8

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من نابلس

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين

الاحتلال يفتش

ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال جنوب غرب نابلس