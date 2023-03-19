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الأحد، 19-03-2023 05:45 م

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في نابلس

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 الوكيل الاخباري - أصيب مستوطنان بجراح متفاوتة مساء اليوم الأحد بعملية إطلاق نار نفذها مقاوم تجاه سيارة جيب تابعة لهم في حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القناة السابعة العبرية أن منفذ عملية حوارة تمكن من الانسحاب من المكان بعد أن قام بتنفيذها بواسطة سلاح محلي الصنع من طراز "كارلو".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مكان هذه العملية لا يبعد سوى أمتار عن مكان عملية حوارة السابقة.

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