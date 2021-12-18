السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة : التعميم على كافة المستشفيات باعتماد بروتوكول صحي جديد

مناشدة للتبرع بالدم من نوع B سالب

بيان صادر عن وزارة الاوقاف

أمانة عمان تطلق مشروع تأهيل تلال الفوسفات

زكي الأيوبي رئيساً لغرفة التجارة الدولية

الارصاد تنشر تفاصيل المنخفض القادم وتساقط الثلوج

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

الأحوال المدنية تخصص رقماً للأردنيين المقيمين خارج المملكة عبر تطبيق واتساب للحالات المستعجلة

انخفاض في ايجابية فحوصات كورونا بالاردن

وزير الصحة يكشف عن اجراءات جديدة خلال الأسابيع المقبلة

السبت، 18-12-2021 06:17 م

إصابة 142 فلسطينيا خلال مواجهات في محيط نابلس

image


الوكيل الإخباري-أصيب، 142 فلسطينيا بجروح وبالاختناق وبكسور خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها وبرقة غربها، يوم الجمعة.

اضافة اعلان


وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل إن طواقم الاسعاف تعاملت مع 142 اصابة خلال مواجهات في بيتا وبيت دجن وبرقة.


وأوضح أن مواجهات جبل صبيح في بيتا شهدت إصابة 5 مواطنين بالرصاص المطاطي، و53 بالاختناق و5 حالات سقوط، فيما جرى اخلاء منزل في جبل صبيح تقطنه أم وثلاثة أطفال نتيجة تعرضه لقنابل الغاز المسيل للدموع.


وتابع أن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات في بيت دجن، إلى جانب إصابة 14 مواطنا بالاختناق، وإصابة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز بشكل مباشر.


وفي برقة، تعاملت طواقم الاسعاف مع 4 إصابات بالرصاص المطاطي و3 إصابات بقنابل غاز أحدها بالرأس، و62 بالاختناق في مواجهات وتصدي الأهالي لهجوم المستوطنين وقوات الاحتلال.


وأشار إلى أن مستوطنين اعتدوا على المواطن ابراهيم أحمد أبو العز (62 عاما) قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي جنوب نابلس، حيث أصيب بحجر في الصدر ما استدعى نقله إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة أدت لتفاقم وضعه الصحي

BOmaf

الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية رفضًا لاستمرار عزل الأسيرتين دويات وباكير

67ce8d1664f6295c90e545361e15f451

الاحتلال يغلق شارع جنين.. نابلس بالمكعبات الإسمنتية

nFfs9

الاحتلال يقتحم قرية دير نظام شمال رام الله

Qfwes

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة برقة

m67bY

الاحتلال يقتحم بلدة بزاريا شمال نابلس

أخبار متعلقة
m67bY

الاحتلال يقتحم بلدة بزاريا شمال نابلس

154657487154664700

تمديد توقيف رئيس مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني

3201924103313290

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

1637737204-1200x630

الاحتلال يقتحم نابلس وقريتي دير شرف واللبن الشرقية ويفتش منازل

20200908134041934 (1)

الاحتلال يجرف طريقا معبدا شمال نابلس

TaRF6

نابلس: 38 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن