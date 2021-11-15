إصابة 3 فلسطينيين وتحطيم 4 مركبات إثر هجوم للمستوطنين قرب برقة شمال نابلس

الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين ، بجروح عقب هجوم للمستوطنين قرب قرية برقة، شمال نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المزارعين في الاراضي القريبة من الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ورشقوهم بالحجارة.



وأضاف أن الفلسطيني ناصر حجة اصيب بجروح في الوجه عقب استهدافه بحجر، فيما أصيب شادي أبو عمر برضوض، ومحسن ساري حجي بحجر في رأسه، خلال التصدي لهجوم المستوطنين.



وأشار إلى أن المستوطنين رشقوا مركبات الفلسطينيين أثناء مرورها على شارع جنين نابلس، بالحجارة، ما أدى إلى تحطم أربع منها.



يذكر أن المستوطنين يهاجمون المواطنين على الشارع الرئيسي الرابط بين محافظتي جنين ونابلس باستمرار، وفي أراضي برقة وسيلة الظهر والفندقومية في المنطقة القريبة من موقع مستوطنة " حومش"، الذي أخلته سلطات الاحتلال عام 2005.

وفا