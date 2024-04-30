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الثلاثاء، 30-04-2024 06:17 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

رعد2


الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء غير المستقرة اليوم الثلاثاء ويكون الطقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة تمتد احيانا الى أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة ولفترة قصيرة في مناطق محدودة ويصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ونوهت أن الطقس ليلا مائل للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع بقاء الفرصة  لهطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

 




 

 


 

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