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الأحد، 09-07-2023 06:44 ص

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قلقيلية

احتلال 99


الوكيل الاخباري - أصيب أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات اندلعت، مساء امس السبت، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

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وأفاد مصدر لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة ، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد، واثنين بشظايا رصاص حي في الرأس، والرابع بشظايا رصاص حي في اليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.


وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة فلسطيني (60 عاما) بالرصاص الحي في البطن واليد، ووصفت جراحه بالمتوسطة، خلال عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة كفر قدوم.


وفا


 




 

 


 

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