الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من بلدتي بيت أمر ودير سامت بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين السابقين محمد محمود عوض (33 عاما) من بلدة بيت أمر شمالا، ومحيي الدين الشراونة من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.



كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، وبلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا