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الثلاثاء، 05-12-2023 09:26 ص

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 12 آخرين في بيت لحم

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الوكيل الاخباري-   اصيب فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال 12 آخرين بينهم عمال من غزة خلال مداهمات في بلدات الدوحة وارطاس وواد النيص.

وافاد مصدر أمني بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، حيث اطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت بشكل عشوائي، ما ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي (17 و44 و42 عاما)، في الحوض واليد والوجه، ونقلوا الى احدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج .

واشار المصدر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة الدوحة غربا مدير مدرسة الخلفاء الراشدين في البلدة محمود جوابرة في الخمسينيات من عمره ، بينما داهمت مبنى دائرة السير وعددا من المطابع وعبثت بمحتوياتها.

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وفا

 




 

 


 

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